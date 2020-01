Zobacz kto został Miss Jury 2020 ZDJĘCIA z finału konkursu

Finał konkursu Choinki Wieczernikowej na Jasnej Górze Zobacz kto wygra

Na Jasnej Górze ogłoszono dzisiaj wyniki głosowania na Najładniejszą Choinkę Wieczernikową. Głosowali wierni, pielgrzymi odwiedzający Jasną Górę od pierwszego dnia Świąt Bożego Narodzenia do 5 stycznia. Głosowano wrzucając do urny kartki z numerem choinki. W Wieczerniku jest 40 c...