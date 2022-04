Zima wróciła 1 kwietnia. Zimowe, kwietniowe krajobrazy w Myszkowie ZDJĘCIA

A dzisiaj, 1 kwietnia, za oknem mamy zimę. Za miastem jest zimowy krajobraz. Tak jest na Wierzchowinie w Myszkowie. Na brzegu Leśniówki jest biało.

Połacie śniegu są na leśnych polanach, na boiskach i placu zabaw na Dotyku Jury. Na najbliższe dni synoptycy zapowiadają dla Myszkowa opadów śniegu. Ujemne temperatury, nawet do minus 7 stopni Celsjusza będą nocami. Najzimniejsze będą noce z piątku na sobotę, z soboty na niedzielę i z niedzieli na poniedziałek. Cieplej od wtorku do plus 9 stopni Celsjusza w dzień.

Od czwartku wzrost temperatury - w piętek do 10 stopni Celsjusza. Noce bez przymrozków.