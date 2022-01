Zgłoszenia do Małego ZUS Plus do końca stycznia

- „Mały ZUS Plus” to ulga, która uprawnia do płacenia niższych składek na ubezpieczenia społeczne. Co istotne nie dotyczy ona jednak składki na ubezpieczenie zdrowotne, którą trzeba opłacać w pełnej wysokości. Należy pamiętać, że niższe składki można opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu 60 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej – informuje Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS.

„Mały ZUS Plus” adresowany jest do przedsiębiorców, których przychód w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 120 tys. zł. Jeśli działalność gospodarcza była prowadzona krócej, limit przychodu wylicza się proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia firmy. Z ulgi skorzysta tylko osoba, która prowadziła działalność gospodarczą w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni.

Ważny odpowiedni kod zgłoszenia

- Jeśli ktoś chce skorzystać z „Małego ZUS Plus” to do końca stycznia tego roku powinien zgłosić się do ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego z kodem rozpoczynającym się od 0590 albo 0592. Zgłoszenia składają osoby, które nie korzystały w 2021 r. z małego ZUS, a chcą skorzystać z tej ulgi. Osoby, które korzystały z tej ulgi w 2021 r. i chcą nadal z niej korzystać oraz spełniają warunki, muszą złożyć jedynie formularze rozliczeniowe – informuje rzeczniczka.