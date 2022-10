Zawody najmłodszych strażaków OSP z gminy Koziegłowy ZDJĘCIA

W zawodach uczestniczyły drużyny OSP z: Cynkowa, Rosochacza, Rzeniszowa, Pińczyc, Huty Starej, Winowna, Wojsławic i Glinianej Góry. Nie było klasyfikacji. Wszyscy otrzymali za udział okolicznościowe medale, puchary, dyplomy i upominki, które wręczył m.in. Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy Jacek Ślęczka.

Poligon małego strażaka to projekt sfinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030”. Realizowany jest przez Ochotniczą Straż Pożarną w Cynkowie, w partnerstwie z Gminą i Miastem Koziegłowy, KP PSP w Myszkowie MGOK w Koziegłowach, SP w Cynkowie oraz jednostki OSP Cynków, Pińczyce, Wojsławice, Huta Stara, Rzeniszów, Rosochacz w okresie 1.05.2022 r.-31.12.2022

Zadanie adresowane jest do 80 osób - dzieci i młodzieży z Gminy i Miasta Koziegłowy w wieku od 7 do 18 lat, należących do MDP przy Jednostkach OSP w Gminie i Mieście Koziegłowy oraz do dzieci zainteresowanych tematyką pożarnictwa, MDP i OSP, a nie należących jeszcze do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.