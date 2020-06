Zatrzymali nierzeźwych kierowców i wezwali policję

- Do pierwszego zdarzenia doszło wczoraj na ulicy Pułaskiego w Myszkowie - informuje asp. sztab. Barbara Poznańska, oficer prasowy KPP w Myszkowie.

Około godziny 19.30 dyżurny myszkowskiej jednostki został powiadomiony o obywatelskim ujęciu starszego mężczyzny. Z przekazanych informacji wynikało, że cyklista najprawdopodobniej jest pijany. Policyjny patrol zbadał stan trzeźwości 76-letniego myszkowianiana. Jego wynik pokazał na urządzeniu ponad promil alkoholu w organizmie. Podobne zgłoszenie otrzymał dyżurny dzisiaj około godziny 1.00. W tym przypadku do zdarzenia doszło na ulicy Słonecznej w Żarkach Letnisku. Z relacji dwóch świadków wynikało, że kierująca kią jechała ulicą Słoneczną "całą szerokością drogi". Po zatrzymaniu samochodu, zabrali jej kluczyki ze stacyjki i wezwali policyjny patrol. Jak się okazało, nieodpowiedzialna 60-latka z Myszkowa była kompletnie pijana. Badanie stanu trzeźwości wykazało w jej organizmie 2 promile alkoholu. Do tego jej pojazd nie był dopuszczony do ruchu.