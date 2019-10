Żarki: 59-latek nic nie robił sobie z policyjnego nadzoru i nadal okradał mieszkańców gminy

We wtorek policjanci z Myszkowa zostali powiadomieni o tym, że na terenie Żarek nieznany sprawca po wybiciu szyby w pojeździe marki citroen jumper ukradł z niego radio CB oraz radio samochodowe.

- Kryminalni od razu zajęli się tą sprawą i wkroczyli do akcji. Ich tropy już następnego dnia doprowadziły do mieszkańca 59-latka z Ostrowa. Rabuś został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Podczas przeszukania zajmowanych przez niego pomieszczeń, śledczy natrafili na skradzione radio CB i radio samochodowe. Warte 1500 zł przedmioty trafiły już do właścicielki - mówi Barbara Poznańska, rzeczniczka prasowa Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie.

Jak wynika z ustaleń policji, 59-latek miał już wcześniej prowadzone sprawy za liczne kradzieże oraz włamania i groźby. Prokurator objął go policyjnym dozorem. Jednak mimo orzeczonego środka złodziej nie zmienił swojego zachowania.