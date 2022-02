Wzrost zgonów! W tych 15 powiatach w woj. śląskim, zmarło najwięcej osób z powodu COVID-19

Od kilku nastu dni spada powoli liczba nowych zachorowań - choć ta wciąż utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie! dziś, w sobotę 12 lutego Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 31 331 nowych zakażeniach - to spadek do ubiegłej soboty o 32 procent. Zgonów jest jednak więcej niż w ostatniej soboty! Minionej doby zmarły 333 osoby. Jest to największa liczba zgonów od blisko miesiąca! W woj. śląskim liczba zakażeń z minionej doby wynosi 2768. Zmarło 31 osób. Na kwarantannie przebywa 44 193 mieszkańców województwa. Gdzie w woj. śląskim jest największa śmiertelność na COVID-19? Sprawdź dane z ostatnich 14 dni. Poznaj 15 miast i powiatów, gdzie wskaźnik śmiertelności jest najwyższy >>> Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE