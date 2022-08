Wypłata 14. emerytury. ZUS ostrzega przed oszustami

- Gdy tylko pojawiają się informacje o nowych świadczeniach od razu uaktywniają się oszuści, którzy oferują pomoc przy otrzymaniu pieniędzy, czy też podszywają się pod pracownika ZUS, by wzbudzić zaufanie i tym samym uzyskać dostęp do ważnych informacji, czy nawet do mieszkania, by następnie okraść seniora - informuje Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie śląskim. Gdy tylko pojawiają się informacje o nowych świadczeniach od razu uaktywniają się oszuści, którzy oferują pomoc przy otrzymaniu pieniędzy, czy też podszywają się pod pracownika ZUS, by wzbudzić zaufanie i tym samym uzyskać dostęp do ważnych informacji, czy nawet do mieszkania, by następnie okraść seniora. Apel o rozwagę jest uzasadniony, bo zbliża się termin wypłaty czternastej emerytury co może być pretekstem do nieuczciwych praktyk na rzekome „złożenie wniosku o czternastkę”. Apel o rozwagę jest uzasadniony, bo zbliża się termin wypłaty czternastej emerytury co może być pretekstem do nieuczciwych praktyk na rzekome „złożenie wniosku o czternastkę”.