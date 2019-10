Wyniki wyborów 2019 w Myszkowie. Kto dostał się do Sejmu i Senatu? Jaka była frekwencja? [Myszków WYNIKI PKW]

Wybory 2019. Jak głosować?

W niedzielę, 13 października, lokale wyborcze będą otwarte od 7.00 do 21.00. Aby otrzymać kartę do głosowanie, idąc na wybory musicie zabrać ze sobą dokument umożliwiający potwierdzenie tożsamości. Najlepiej jeśli będzie to dowód osobisty, ewentualnie można okazać paszport, prawo jazdy, bądź legitymacje szkolną, albo studencką.

Po potwierdzeniu tożsamości komisja wyda Wam dwie karty do głosowania (do Sejmu i Senatu).

Aby oddać ważny głos w wyborach do Sejmu trzeba postawić znak "x" przy nazwisku jednego kandydata na jednej liście. W wyborach do Senatu zagłosować można na jednego kandydata.