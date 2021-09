Wycieczki rowerowe do 18 km od Myszkowa. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 25 - 26 września?

Wycieczki rowerowe w pobliżu Myszkowa

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 18 km od Myszkowa, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 25 września w Myszkowie ma być nan°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 20%. W niedzielę 26 września w Myszkowie ma być 20°C. Nie będzie padać.

🚲 Trasa rowerowa: Przez Pustynię bledowska na Ogrodzieniec

Stopień trudności: 2

Dystans: 92,48 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 37 min.

Przewyższenia: 178 m

Suma podjazdów: 1 493 m

Suma zjazdów: 1 502 m

Trasę rowerową mieszkańcom Myszkowa poleca Marek79

Pokonany dystans to ponad 92 km.Trasa biegla w wiekszosci lasami i polami.Wokolicach pustyni Bledowskiej trasa w lesie masakra sam piach.Pogoda dopisała w lesie w sam raz ale na otwartej przestrzeni jak na patelni.Trasa dosyc trudna.

Nawiguj