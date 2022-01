Wycieczki rowerowe do 12 km od Myszkowa. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 29 - 30 stycznia?

Rowerem w okolicy Myszkowa

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 12 km od Myszkowa, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 29 stycznia w Myszkowie ma być 2°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 90%. W niedzielę 30 stycznia w Myszkowie ma być 2°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 80%.

Stopień trudności: 1

Dystans: 129,28 km

Czas trwania wyprawy: 74 godz. i 11 min.

Przewyższenia: 259 m

Suma podjazdów: 2 378 m

Suma zjazdów: 2 452 m

Trasę rowerową mieszkańcom Myszkowa poleca Rower

Była to wycieczka typowo rekreacyjna w gronie przyjaciół. Jest to trasa do przejechania dla każdego kto tylko lubi spędzać czas na siodełku w pięknych okolicznościach przyrody. W naszej jedenastoosobowej grupie były osoby jeżdżące często oraz osoby które sporadycznie wsiadają na rower. Przedział wiekowy 11-42 lata, wszyscy dojechali do Krakowa czasami prowadząc rower pod stromą górkę. Trasa prowadzi głównie po asfaltowych i utwardzonych drogach które wiją się po górkach i dołkach.

