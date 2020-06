Wybory Prezydenta RP 2020. Myszków głosuje ZDJĘCIA

Trwają wybory prezydenckie 2020. W Myszkowie, od chwili otwarcia lokali wyborczych jest spora frekwencja.

- Wszystko przebiega sprawnie. Jest płyn do dezynfekcji rąk, trzeba założyć maseczkę - mówi Andrzej Krzysztanek po wyjściu z lokalu wyborczego w Szkole Podstawowej nr 5 im. H. Sienkiewicza. Lokale wyborcze są przystosowane do wymogów epidemicznych. W Liceum Ogólnokształcącym im. mj. H. Sucharskiego głosuje się w hali sportowe. Poprzednie wybory w lokalu wyborczym w tej szkole odbywały się w holu, przed hala. W tym lokalu głosowali Aleksandra i Bartłomiej Doronbiszowie z córeczkami Julia, Zuzią i Emilką. Byli zdecydowani na kogo oddadzą głos. W Myszkowie do głosowania uprawnionych jest 24 705 osób. Głosowanie odbywa się

w 23 obwodach wyborczych. W powiecie myszkowskim uprawnionych do głosowanie jest 56 716 osób. Lista lokali wyborczych Liceum Ogólnokształcące

adres: 11 Listopada 19, 42-300 Myszków

Głosują tu osoby zameldowane przy ulicach takich jak:

Myszków Prymasa Wyszyńskiego bloki nr 11, 13

Sikorskiego nr 12, 12A, 14, 14A

Skłodowskiej

11 Listopada bloki nr 30 i 32

Myszkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

adres: 11 Listopada 7, 42-300 Myszków

Karty do głosowania czekają na mieszkańców ulic: Myszków Prymasa Wyszyńskiego bloki nr 12, 16, 18

11 Listopada bloki nr 1, 3, 5, 8, 10, 12, 13, 14, 20, 22

24 oraz wszystkie budynki prywatne

1 Maja od nr 46 do nr 84 i nieparzyste od nr 85 do nr 93

Ochotnicza Straż Pożarna

adres: Pogodna 4, 42-300 Myszków

Lokal wyborczy przeznaczony dla mieszkańców ulic: Myszków Cegielniana

Chopina bez nr 13 i nr 22

Dolna

Galenowa

Gospodarcza

Kwarcowa

Palmowa

Pogodna

Porębska

Siewierska

Sikorka

Przedszkole nr 1

adres: Majora Sucharskiego 32, 42-300 Myszków

Głosują tu osoby zameldowane przy ulicach takich jak:

Myszków Jagodzińska

Majora Sucharskiego od nr 2 do nr 78 (parzyste) i od nr 1 do końca (nieparzyste)

Sikorskiego bloki nr 49a, 49b, 51a, 51b, 51c

Przedszkole nr 2

adres: Pułaskiego 7A, 42-300 Myszków

Lokal wyborczy przeznaczony dla mieszkańców ulic: Myszków Aleja Wolności od nr 1 do nr 25 (nieparzyste)

Astrów

Azaliowa

Dywizjonu 303

Fiołkowa

Goździkowa

Inwestycyjna

Jesionowa

Kameliowa

Korczaka

Krasickiego

Kwiatowa

Lipowa

Lotnicza

Macierzanki

Powstania Styczniowego

Pułaskiego od nr 42 do nr 49

od nr 19 do nr 41 (nieparzyste)

od nr 50 do nr 68 (parzyste)

Rolnicza

Storczykowa

Strugi

Tulipanowa

Wojska Polskiego

Wrzosowa

Zawilcowa

Myszków Ciemna

Dębowa

Kasztanowa

Kościuszki od nr 1 do nr 39 (nieparzyste) i od nr 2 do nr 16A (parzyste)

Krucza

Marszałka Piłsudskiego od nr 1 do nr 31 (nieparzyste) i od nr 2 do nr 44 (parzyste)

Okrzei

Poprzeczna

Ptasia

Pułaskiego od nr 1 do nr 17 (nieparzyste) i od nr 2 do nr 40 (parzyste)

Pusta

Rybna

Szkolna

Warta

Widok

Wierzbowa

Wspólna

Zaułek

Zielna

Przedszkole nr 5

adres: Stalowa 1, 42-300 Myszków

Głosują tu osoby zameldowane przy ulicach takich jak: Myszków Ceramiczna od nr 1 do nr 20 i od nr 21 do nr 27 (nieparzyste)

Klonowa

Malinowa

Miedziana

Miła

Sadowa

Słowackiego od nr 1 do nr 109 (nieparzyste) oraz od nr 2 do nr 92 (parzyste)

Spółdzielcza bloki nr 1, 3, 4, 4A, 5, 6A, 8

Stalowa

Topolowa

Tuwima

Żelazna

Myszków Górna

Kamienna

Kwiatkowskiego

Kochanowskiego

Piaskowa

Polna

Spółdzielcza bloki nr 6, 10, 12, 14, 16, 18

Strażacka

Średnia

Wąska Szkoła Podstawowa nr 1

adres: Leśna 1, 42-300 Myszków

Mogą tu zagłosować mieszkańcy ulic:

Myszków Aleja Wolności od nr 27 do końca (nieparzyste) oraz wszystkie budynki prywatne od nr 2 do końca

Działkowców

Jaśminowa

Mała Szpitalna

Okopowa

Równoległa

Szpitalna

Myszków Akacjowa

Aleja Wolności bloki 20, 24, 24A

Brzozowa

Grabowa

Jodłowa

Leśna

Marszałka Piłsudskiego od nr 33 do końca (nieparzyste) i od nr 46 do końca (parzyste)

Olszowa

Sosnowa

Świerkowa

Wiśniowa

Szkoła Podstawowa nr 2

adres: Jaworznicka 34, 42-300 Myszków

Lokal wyborczy przeznaczony dla mieszkańców ulic: Myszków Graniczna

Jaworznicka

Kolejowa

Kręta

Lisia

Łowcza

Modrzejowska

Mrzygłodzka

Myśliwska

Ogrodowa

Rysia

Sarnia

Szeroka

Zajęcza

1 Maja od nr 86 do nr 116 (parzyste) i od nr 95 do nr 127 (nieparzyste) Szkoła Podstawowa nr 4

adres: Jedwabna 93, 42-300 Myszków

Mogą tu zagłosować mieszkańcy ulic: Myszków ulic: Chabrów

Gruchla

Hutników

Jedwabna

Kopernika

Krótka

Namysłowskiego

Odlewnicza

Papiernia

Piękna

Pohulańska

Przemysłowa

Różana

Ustronie

Waryńskiego

8 Marca Szkoła Podstawowa nr 6

adres: Wapienna 2, 42-300 Myszków

Lokal wyborczy przeznaczony dla mieszkańców ulic: Myszków Bociania

Gołębia

Górnicza

Jaskółcza

Kawcza

Kowalska

Koziegłowska

Letniskowa

Mokra

Murarska

Nowowiejska

Orla

Pawia

Piekarska

Podgórna

Rymarska

Słowackiego od nr 94 do końca (parzyste) oraz od nr 111 do końca (nieparzyste)

Słowicza

Sokola

Sowia

Stolarska

Strusia

Szczygla

Szewska

Szpacza

Wapienna

Wronia

Żurawia

Żwirowa

Szkoła Podstawowa nr 7

adres: Pińczycka 2, 42-300 Myszków

Głosują tu osoby zameldowane przy ulicach takich jak: Myszków Armii Krajowej

Batalionów Chłopskich

Błotna

Chopina nr 13 i nr 22

Czarnieckiego

Folwarczna

Franulka

Kowalczyki

Labry

Legionów

Łąkowa

Miodowa

Pińczycka

Pułaskiego od nr 51 do nr 67 (nieparzyste) oraz od nr 70 do nr 84

Smudzówka

Wyzwolenia

Żelisławicka

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5

adres: Sikorskiego 20a, 42-300 Myszków

Karty do głosowania czekają na mieszkańców ulic: Myszków Majora Hubala

Majora Sucharskiego bloki nr 80, 82, 84, 86

Sikorskiego bloki nr 4, 6, 8, 10, 16A, 18, 20, 22, 45, 47, 49, 51, 53C, 53H, 55A, 55B, 55C

71 oraz wszystkie budynki prywatne

Myszków Prymasa Wyszyńskiego nr 15, 15A , 19, 19A oraz wszystkie budynki prywatne

Sikorskiego bloki nr 57A, 57B, 57C, 59, 63, 65, 65B, 65C, 67

Zielona

11 Listopada

bloki nr 30A, 32A, 32B, 34

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4

adres: Traugutta 43, 42-300 Myszków

Karty do głosowania czekają na mieszkańców ulic: Myszków Cmentarna

Długosza

Kilińskiego

Kopalnia

Koronacyjna

Krakowska

Królowej Jadwigi

Krzywa

Ks. Prałata Zdzisława Skrzeka

Młyńska

Nadrzeczna

Nierada

Paderewskiego

Plac Sportowy

Poniatowskiego

Projektowana

Ręby

Rolna

Rynek

Spacerowa

Towarowa

Traugutta

Teodora Marszałka

Witosa

Włodowska

Zacisze

Zawiercka Zespół Szkół Publicznych nr 3

adres: Kościuszki 30, 42-300 Myszków

Zagłosujesz tu, jeśli mieszkasz pod adresem: Myszków Kościelna

Kościuszki parzyste od nr 18 do nr 40 i wszystkie od nr 41 do nr 84 i nieparzyste od nr 85 do nr 129

PCK

Plac Dworcowy

Prymasa Wyszyńskiego bloki nr 6 i 8

Słowiańska

1 Maja od nr 1 do nr 45

3 Maja

11 Listopada bloki nr 9 i nr 11 Środowiskowy Dom Samopomocy

adres: Gałczyńskiego 7, 42-300 Myszków

Karty do głosowania czekają na mieszkańców ulic:

Myszków Boczna

Buraczana

Chmielna

Dorodna

Dworska

Gałczyńskiego

Gryczana

Grzybowa

Helenówka

Jagiellońska

Kazimierza Wielkiego

Kraszewskiego

Lniana

Ludowa

Osińska Góra

Piastowska

Prusa

Pszenna

Urodzajna

Wesoła

Ziemniaczana

Żarecka

Żeromskiego

Żniwna

Żytnia

Środowiskowy Dom Samopomocy

adres: Millenium 19C, 42-300 Myszków

Mogą tu zagłosować mieszkańcy ulic: Myszków Barwna

Błękitna

Bory

Budowlana

Bystra

Chłodna

Chmurna

Ciasna

Dobra

Fabryczna

Malownicza

Millenium

Odrodzenia

Papieska

Parkowa

Partyzantów

Robotnicza

Rynkowa

Słoneczna

Stawowa

Tęczowa

Zamenhoffa

1 Maja od nr 118 do końca (parzyste) i od nr 129 do końca (nieparzyste) Świetlica Rejonu Energetycznego

adres: Jana Pawła II 32, 42-300 Myszków

Mogą tu zagłosować mieszkańcy ulic: Myszków Asnyka

Broniewskiego

Ceramiczna parzyste od nr 22 do nr 28 i wszystkie od nr 29 do nr 51

Jana Pawła II

Konopnickiej

Kościuszki od nr 86 do nr 130 (parzyste) oraz od nr 131 do 247

Mickiewicza

Ofiar Katynia

Orzeszkowej

Powstańców Śląskich

Pożarowa

Przyległa

Reja

Reymonta

Sienkiewicza

Sobieskiego

Staszica

Stefana Batorego

Na głosowanie powinieneś zabrać ze sobą maseczkę. Nie zapomnij również o dowodzie osobistym. Bez tego nie zostanie ci wydana karta do głosowania na prezydenta RP.

W wyborach prezydenckich do głosowania otrzymamy jedną kartę, na której znajdą się nazwiska 11 kandydatów. Głos ważny to taki, kiedy postawimy znak "x" tylko i wyłącznie przy nazwisku jednego z nich. Należy umieścić go w pustej kratce obok nazwiska naszego kandydata. Jeżeli postawimy już jeden "x", to naszego wyboru nie można zmienić, dlatego należy oddawać głos uważni

Jeśli jeden z kandydatów uzyska w pierwszej turze wyborów 2020 więcej niż 50 proc. wszystkich głosów, zostanie prezydentem Polski na 5 letnią kadencję. Jeśli jednak żaden z kandydatów nie będzie mógł pochwalić się takim wynikiem, wówczas 12 lipca 2020 roku odbędzie się druga tura wyborów, w której zmierzy się już tylko dwóch kandydatów z najwyższą liczbą głosów.

