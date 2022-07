Wspaniały koncert finałowy Festiwalu Piosenek Janusza Gniatkowskiego w Poraju ZDJĘCIA

Koncert otworzył Andrzej Kozłowski – prezes Stowarzyszenia Miłośników Twórczości J. Gniatkowskiego „Apasjonata”, który przywitał publiczność, wykonawców, zaproszonych gości i poprowadził pierwszą część koncertu.

Oficjalnie koncert otworzyły wójt Gminy Poraj – Katarzyna Kaźmierczak wraz z dyrektor GOK w Poraju – Magdaleną Ryziuk-Wilk.

- 14 lat temu byłam w gronie organizatorów pierwszej edycji Festiwalu Piosenek Janusza Gniatkowskiego w Poraju. Tej i kilku kolejnych edycji. Nie było łatwo. Na szczęście nastała nam pani dyrektor Magdalena Ryziuk Wilk i Festiwal zrobił się naprawdę profesjonalny. Dziś dziękuje pani Dyrektor i Prezesowi Andrzejowi Kozłowskiego za wysiłek zorganizowania Festiwalu w warunkach pandemii co spowodowało, że mamy ciągłość. Na tegorocznym Koncercie Laureatów wystąpiło wielu bardzo utalentowanych artystów. Mieliśmy także wspaniałe gwiazdy. To dwa filary wysokiego poziomu artystycznego. Jestem (jak również widzowie) pod wielkim wrażeniem występu Oresta Tsymbali, naszego gościa z Ukrainy i jego pięknego, wzruszającego przesłania do Polaków. Mamy wszyscy nadzieję, że kolejna edycja Festiwalu będzie wolna od wojennego wątku – mówiła Katarzyna Kaźmierczak – wójt Gminy Poraj.