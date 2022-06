Wspaniała zabawa na Sąsiedzkim Pikniku w Kotowicach ZDJECIA

Tegoroczny sezon na takie imprezy otworzyły Kotowice.

Mieszkańcy wykazali się ogromnym zaangażowaniem w przygotowanie i prowadzenie pikniku. Panie z KGW zadbały o smakowite ciasta, żurek, który przyrządziły Janina Męcik i Jadwiga Kot, smalczyk w wykonaniu również Jadwigi Kot, grillowanie należało do sołtysa Marka Nowakowskiego. W programie były zabawy z animatorem oraz oczywiście konkurs na domowe ciasta, a dla najmłodszych dmuchańce.

Pierwszą nagrodę za najlepszy słodki wypiek zdobyła Grażyna Lenartowicz, drugą - Ewelina Radosz, trzecią - Ewa Młynarska. Nagrodzono również: Annę Ledwoch, Lidię Heblik, Annę Męcik oraz Jadwigę Rosikoń.

Było również mnóstwo konkurencji sprawnościowych, a młodzieżowa drużyna pożarnicza działającą przy OSP Kotowice wykonała efektowny pokaz ratowniczy. Zawody sportowe dla dzieci i młodzieży poprowadzili radny Paweł Labocha i trener Dariusz Kurek – konkurencje to: przeciąganie liny, skoki w workach, rzut do celu, rzut do kosza na czas.

Rozegrano mecze piłki nożnej ojcowie kontra dzieci oraz Młodzieżowa Drużyna Piłkarska kontra oldboye.

Emocji było co niemiara, organizatorzy dziękują za aktywność mieszkańców i udział sąsiadów z pobliskich miejscowości.

Pikniki rodzinne organizowane są w ramach projektu unijnego ,,Nowe Szanse dla mieszkańców Gminy Żarki”.