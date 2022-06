Wprowadzono nowe terminy wypłaty świadczenia 500 Plus

Od 1 czerwca ZUS przejął całkowitą odpowiedzialność za realizację i wypłatę świadczeń w ramach programu 500+. Od tego dnia rozpoczął się nowy okres rozliczeniowy, który potrwa do 31 maja 2023 roku. Świadczenie przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, bez względu na wysokość dochodów w rodzinie. Pieniądze będą wypłacane tylko w formie bezgotówkowej na wskazany we wniosku rachunek bankowy. - Wypłaty świadczenia wychowawczego 500 plus na okres świadczeniowy będą realizowane w dziesięciu terminach płatności: 2, 4, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 22. dzień każdego miesiąca. Przydział konkretnego terminu płatności następuje automatycznie, losowo. Ustalony dzień płatności będzie obowiązywał przez cały okres, na który zostało przyznane świadczenie. Wskazany termin płatności oznacza, że w tym dniu powinien nastąpić wpływ środków na konto klienta – informuje Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.