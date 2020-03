Wójt Poraja, Katarzyna Kaźmierczak nie chce organizować wyborów prezydenckich

Wójt Poraja wysłała w tej sprawie list do komisarza wyborczego i dyrektora biura Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie.

Pani wójt widzi możliwości organizowania wyborów bezpiecznie, zarówno dla wyborców, jak i członków obwodowych komisji wyborczych. Uważa, że organizacja wyborów w obecnej sytuacji jest niemożliwa do zrealizowania w sposób bezpieczny dla mieszkańców. Zarówno tych, którzy poszliby głosować, jak i przede wszystkim tych, którzy zasiądą w składach obwodowych komisji wyborczych.

W swoim liście do komisarza wyborczego i dyrektura biura KBW napisała m.in.: „W związku z rozprzestrzenianiem się SARS – COV-2 i skalą zagrożenia, informuję, że nie jest możliwe zorganizowanie w sposób bezpieczny dla mieszkańców Gminy Poraj wyborów Prezydenta RP, zarządzonych na dzień 10 maja 2020r. W obecnej sytuacji jest to ogromne zagrożenie dla wyborców, członków obwodowych komisji wyborczych oraz pracowników, którzy biorą udział przy organizacji akcji wyborczej”. Ogromne wątpliwości i sprzeciw budzi choćby sprawa przyjmowania zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych. Dotychczas takich zgłoszeń należało dokonać osobiście w urzędzie gminy. Teraz Urząd pracuje w trybie wewnętrznym, ograniczając do minimum bezpośredni kontakt: „Bardzo mocno ograniczony dostęp do Urzędu Gminy Poraj (…), a co za tym idzie, nie będzie możliwe przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych”. Brak możliwości przeprowadzenia spotkań organizacyjnych oraz szkoleń członków obwodowych komisji wyborczych. Do Urzędu Gminy docierają również sygnały o wycofywaniu przez część osób ze swojego akcesu do pracy w komisjach. Inne problemy, które zauważa wójt to przeprowadzenie spotkań organizacyjnych komisji oraz szkoleń dla ich członków. Wójt zastanawia się też, gdzie miałyby swoje siedziby obwodowe komisje wyborcze w sytuacji, gdy szkoły są zamknięte. Oczywisty jest również brak możliwości dotrzymania, przy tak dużej liczbie wyborców, przez członków obwodowych komisji wyborczych obowiązujących procedur dotyczących higieny i bezpieczeństwa. Wójt podnosi także brak możliwości dotarcia do mieszkań wyborców, w celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania oraz brak możliwości masowego przyjmowania interesantów, w celu np. wydania zaświadczenia o prawie do głosowania. „Wszystkie te trudności, oraz to by nie narażać zdrowia i życia mieszkańców gminy Poraj i działając w sposób odpowiedzialny oceniam, że w obecnej sytuacji przygotowanie organizacyjne i logistyczne wyborów we wskazanym terminie nie jest możliwe” – kończy swój list wójt. I jak podsumowuje: „List redagowany był pod koniec ubiegłego tygodnia. Gdyby ten list redagowany był dzisiaj, poddalibyśmy pod wątpliwość także procedurę określoną w napisanej "na kolanie" poprawce nr 177 do specustawy o koronawirusie, która w istocie (poprawka) jest jawnym naruszeniem Konstytucji RP i ingerencją w Kodeks Wyborczy”.