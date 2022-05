Wniosek o żłobkowe trzeba złożyć w ZUS do końca maja

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przelał pierwsze pieniądze na konta placówek w ramach żłobkowego. Liczba dzieci, na które przyznano do tej pory dofinansowanie, wynosi ponad 65 tys.

- Aby skorzystać z dofinansowania, dziecko musi uczęszczać do żłobka lub klubu dziecięcego wpisanego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Na podstawie tego rejestru ZUS weryfikuje zebrane dane dotyczące dziecka i przelewa środki placówkom - mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

Warto pamiętać, że możemy uzyskać dofinansowanie nawet wstecz, za okres od stycznia 2022 r., jeśli dziecko w tym miesiącu uczęszczało do żłobka. Warunkiem jest zgłoszenie wniosku do ZUS do końca maja 2022 r. Wówczas ZUS przekaże dofinansowanie placówce za miesiące przypadające po 31 grudnia 2021 r., w których dziecko chodziło do danego żłobka.

- Po 31 maja 2022 r. można ubiegać się o dofinansowanie żłobkowe jedynie na bieżąco. W praktyce oznacza to, że wniosek złożony po 31 maja 2022 r. będzie skutkować przyznaniem dofinansowania od miesiąca złożenia wniosku do ZUS. Jeśli jednak wniosek zostanie złożony w ciągu 2 miesięcy od rozpoczęcia uczęszczania przez dziecko do żłobka, w takiej sytuacji dofinansowanie zostanie przyznane od miesiąca, w którym dziecko rozpoczęło pobyt w placówce – tłumaczy Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.