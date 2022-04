Wniosek o 500 plus do końca kwietnia – wypłata w czerwcu

Świadczenia wychowawcze 500 plus przyznane w ubiegłym roku na bieżący okres świadczeniowy, trwający do 31 maja br. będą wypłacane jeszcze przez gminy do końca maja. Jeśli rodzic chce kontynuować wypłatę świadczenia od czerwca to musi złożyć elektronicznie wniosek do ZUS-u na nowy okres. Wnioski na nowy okres świadczeniowy, który potrwa od 1 czerwca do 31 maja przyszłego roku, można było składać od 1 lutego. Dotychczas na nowy okres świadczeniowy rodzice i opiekunowie w całym kraju złożyli ponad 3 mln wniosków o świadczenie 500 plus obejmujących ponad 4,7 mln dzieci. Z terenu województwa śląskiego do ZUS wpłynęło przeszło 337 tysięcy wniosków za ponad pół miliona dzieci. - Przypominam, że rodzice, którzy prawidłowo złożą wniosek elektroniczny o świadczenie 500 plus do 30 kwietnia będą mieć wypłacone świadczenie już w miesiącu czerwcu. Dzięki temu w przelewach nie będzie przerwy - informuje Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.