Wiosna i znów płoną bezmyślnie wypalane trawy ZDJĘCIA

- Po raz kolejny apelujemy o niewypalanie traw. W okresie świąt strażacy ochotnicy z Gminy Poraj interweniowali wielokrotnie. Najdotkliwiej dał się we znaki pożar poszycia leśnego w Żarkach Letnisku i w Masłońskim, do których doszło w okresie świątecznym. Do pożarów wyjeżdżały wszystkie nasze jednostki. Na miejscu w Żarkach Letnisku, sytuację pożarową kontrolowała wójt Katarzyna Kaźmierczak, która wspomagała pracujących strażaków, przywożąc posiłki na miejsce zdarzenia. „Wypalanie traw jest naprawdę niebezpieczne. Silny, zmieniający kierunek wiatr może w łatwy sposób rozprzestrzenić ogień na pobliskie zabudowania lub obszary leśne” – alarmuje Paweł Krzyczmonik, prezes OSP Poraj i specjalista ds. zarządzania kryzysowego Urzędu Gminy Poraj.

Tej plagi chyba już nie uda się wyplenić. W całej Polsce wiosną płoną trawy. Do podpalaczy nie trafiają żadne apele. Panuje swoista zmowa milczenia. Kiedy strażacy przyjeżdżają na miejsce pożaru wzywani przez mieszkańców domów, którym zagraża ogień płonących traw, nigdy nikt nie widział kto podpalił łąkę.

Co roku bezmyślne podpalanie traw jest przyczyną tragedii i ogromnych strat materialnych.