Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zebrała w Myszkowie ponad 100 tysięcy złotych

Zebrano 100 598,07 złotych plus waluta obca, ale to jeszcze nie jest ostateczny wynik, bo jeszcze trwają aukcje na allegro.

W finał zaangażowanych było 130 wolontariuszy w Myszkowie i Niegowie.

Z licytacji, sprzedaży i zebranych kwot z imprez towarzyszących przekazanych do skarbonek sztabowych zebrano 33 212,96 złotych (w tym z licytacji w Miejskim Domu Kultury 12 001 zł). Najwyższe kwoty w licytacjach przekazał właściciel firmy handlującej paleciakami elektrycznymi „JAKIMA” Marcin Drząszcz .

Na konto e-skarbony wpłynęło łącznie 4637 zł

Myszkowski Klub Motocyklowy zebrał kwotę 2754,43 zł podczas „grochówkowej kwesty”

Najwięcej pieniędzy uzbierał wolontariusz Kacper Szlenk - 3513,44

Aukcje na stronie allegro na dzień 01.02.2022 to kwota 3302,50 zł. Trwa jeszcze kilkanaście aukcji, które kończą się maksymalnie w dniu 14 lutego br.