Ważne dla pracujących za granicą. Jak składać wniosek A1 do ZUS

Dokument ten jest potrzebny osobom, które przemieszczają się zawodowo w obszarze Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii. Polskie firmy występują do ZUS o wydanie dla swoich pracowników zaświadczeń A1, gdyż dzięki temu za delegowanych pracowników, mimo że pracują zagranicą, mogą płacić składki do ZUS. Zaświadczenie to jest wydawane także dla obcokrajowców wysyłanych przez polskie firmy do pracy za granicą.

- Polska jest krajem wyróżniającym się na tle państw unijnych bardzo dużą liczbą delegowanych pracowników. Wydajemy najwięcej A1 w całej Europie. Głównym państwem, dla którego wydawana jest największa liczba zaświadczeń są Niemcy, potem Francja - mówi profesor Gertruda Uścińska, prezes ZUS. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wydał w 2021 roku ponad 676,7 tys. zaświadczeń A1. Stanowi to wzrost w stosunku do roku 2020 o 9,56 proc., kiedy wydano ponad 617,7 tys. takich zaświadczeń.