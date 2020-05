Na początek będzie to program pilotażowy w gminach Żarki i Myszków. Będą cztery stacje, dwie w Żarkach (na Nowym Rynku przy przystankach i w Leśniowie na terenie Turystycznej Frajdy) oraz dwie w Myszkowie (przy dawnym dworcu PKS oraz w obrębie Kompleksu Sportowego Dotyk Jury). Każda stacja wyposażona będzie w terminal z panelem informacyjnym i sterującym, 12 stojaków rowerowych i 8 rowerów.Aby skorzystać z systemu, konieczna jest wcześniejsza rejestracja. Zarejestrowani uczestnicy będą mieli całodobowy dostęp do systemu wypożyczalni. W ramach systemu zostanie przygotowana, prowadzona i aktualizowana strona internetowa systemu oraz modułu rejestracyjnego oraz telefoniczne całodobowe biuro obsługi klientów. Liderem programu jest żarecki magistrat, pomysł wsparli radni powiatu myszkowskiego, Rady Miasta Myszkowa oraz radni Rady Miejskiej w Żarkach.- W zapytaniu wyłoniono wykonawcę. Zgłosiła się jedna firma Nextbike Polska S.A. i to ona zrealizuje zadanie za kwotę 157 440 zł - informuje burmistrz miasta i gminy Żarki Klemens Podlejski. - Koszty pokrywają gminy Myszków i Żarki oraz Starostwo Powiatowe w Myszkowie.

Okres wynajmu roweru przez jedną osobę nie może przekraczać 12 godzin bez przerwy.

Cennik wynajmu rowerów: do 30 min - 0 zł, od 31 do 60 minut - 1 zł, od 61 do 120 minut - 2 zł, od 121 do 180 minut - 3 zł, od 181 do 240 minuty i każda kolejna godz. - 4 zł. Opłata za przekroczenie 12 godzin wypożyczenia - 200 zł.

Przed skorzystaniem z roweru należy wejść na stronę internetową www.jurajskierowery.pl wypełnić formularz rejestracyjny, zaakceptować regulamin. Wystarczy zarejestrować się w systemie i wplacić 20 złotych - 10 zł bezzwrotnej opłaty inicjalnej i 10 zł z którego finansowana będzie opłata za wypożyczenie.

Po zaksięgowaniu płatności na koncie można będzie wypożyczać rower. W ten sposób można wypożyczyć rower zarówno zamknięty w elektrozamku, jak i zabezpieczony za pomocą obejmy bez podchodzenia do terminala. Zwrot roweru odbywa się poprzez wpięcie go do elektrozamka.