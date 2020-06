W Leśniowie sanktuarium czeka na pielgrzymów i turystów ZDJECIA

W pięknym parku przy sanktuarium i klasztorze jest bardzo ciekawa, także architektonicznie, Droga Różańcowa. W leśniowskim sanktuarium Droga Różańcowa łączy stacje tajemnic różańcowych ze stacjami wydarzeń z Ewangelii. Całość jest wkomponowana w zieleń. Na stacjach są figury Jezusa, Matki Boskiej, apostołów, ustawione na granitowych postumentach. Leśniów jest jedynym miejscem kultu religijnego na świecie, które nosi nazwę Sanktuarium Rodzinnych Błogosławieństw. W latach 2006-2007 zrodziła się w sanktuarium praktyka błogosławieństw rodzinnych. Wówczas świątyni nadano dodatkowy tytuł: Sanktuarium Rodzinnych Błogosławieństw. Charakterystyczną cechą tych błogosławieństw jest ich różnorodność. To prawie 40 różnych błogosławieństw, udzielanych w 80 dni w ciągu roku. Najbardziej popularne są błogosławieństwa: w I niedzielę miesiąca małżonków odnawiających przysięgę małżeńską, w II dzieci; w III rodzin, w IV kobiet brzemiennych, a w V niedzielę wszystkich obecnych w świątyni.

Średniowieczną cudowną figurę Matki Boskiej Leśniowskiej koronował w 1967 r. papieskimi koronami kardynał Karol Wojtyła. W grudniu 2010 r. korony skradziono. Wydarzenie to poruszyło wszystkich. Metropolita częstochowski – ks. abp Stanisław Nowak – odwiedził sanktuarium tuż po świętokradzkiej kradzieży i zachęcił ojców paulinów i wiernych do ekspiacji modlitewnej oraz do przygotowania w lipcu rekoronacji figury.

Nowe korony, wykonane z ofiar złożonych przez wiernych , zostały pobłogosławione przez papieża Benedykta XVI 22 czerwca 2011 r. podczas audiencji generalnej w Watykanie.

W przyklasztornym sklepie-kawiani można kupić klasztorne słodycze, m.in. czekoladę, ciasteczka. Są też dewocjonalia, pamiątki, książki.