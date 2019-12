Po raz pierwszy doszło do skażenia ujęcia 26 listopada. Potem doszło do zakażenia kolejnych ujęć wody bakterią coli.

Wody bieżącej pozbawionych jest ok. 2000 osób z miejscowości: Niegowa, Postaszowice, Bliżyce, Ogorzelnik, Bobolice, Antolka, Tomiszowice. Woda pitna dla mieszkańców do tych miejscowości jest dostarczana przez Państwową Straż Pożarną.

Sanepid na bieżącą prowadzi badania wody w ujęciach wodociągu w gminie.