Uwaga na podróbki. Policjanci zarekwirowali na częstochowskim targowisku podróbki za 250 tys. zł ZDJĘCIA

W ubiegłą niedzielę policjanci z częstochowskiego Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą z Częstochowy zatrzymali mężczyzn w wieku 33, 39 i 41 lat, którzy na jednym z częstochowskich targowisk handlowali podróbkami.

- Na kilku stoiskach oferowali do sprzedaży artykuły tekstylne, drogeryjne i zabawki z zastrzeżonymi znakami towarowymi znanych światowych producentów - informuje podkomisarz Sabina Chyra-Giereś, oficer KMP w Częstochowie. Policjanci zabezpieczyli łącznie prawie 18 tysięcy sztuk odzieży, obuwie, perfumy i zabawki o wartości prawie 250 tysięcy złotych. Wszyscy usłyszeli już zarzuty. Za wprowadzanie do obrotu podrobionego towaru grozi im grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 2 lat.