Uwaga na na oszustów podszywających się pod ZUS

Choć telefon odbiorcy wyświetla daną informację o dzwoniącym lub piszącym wiadomość, w rzeczywistości dzwoni lub pisze ktoś inny. W ten sposób coraz częściej oszuści podszywają się pod konsultantów banków czy przedstawicieli urzędów.

W ostatnich dniach ZUS otrzymuje od klientów zgłoszenia z informacją, że otrzymali połączenia z numeru infolinii Zakładu, tj. z numeru 22 560 16 00. Taki numer połączenia wyświetla się na telefonie klienta, a podczas rozmowy osoba dzwoniąca łamaną polszczyzną pyta, czy klient potwierdza zmianę numeru telefonu do konta PUE oraz czy w imieniu ZUS ma poinformować banki o zmianie numeru telefonu. - Prosimy nic takiego nie potwierdzać. Przypominam, że konsultanci infolinii Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie dzwonią do klientów w sprawie zmiany numerów telefonów do konta na Platformie Usług Elektronicznych ZUS, czy też zmiany numerów telefonów używanych w komunikacji z bankami – przypomina Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS.