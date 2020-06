Uszkodził rolety antywłamaniowe. Został zatrzymany

W poniedziałek około godziny 22. śledczy z Myszkowa zostali wezwani na interwencję na ulicę Sucharskiego w Myszkowie. Ze zgłoszenia wynikało, że agresywny mężczyzna zniszczył roletę antywłamaniową należą do jednej z placówek z handlowych, a później swoją złość wyładował na banerze świetlnym innego sklepu. Policjanci ustalili kim jest sprawca i jeszcze tej samej nocy zatrzymali go. 35-latek był pijany. Badanie alkomatem wykazało blisko 2,5 promila alkoholu w organizmie. Gdy wytrzeźwiał usłyszał zarzuty i przyznał się do winy. Teraz odpowie za to przed sądem. Grozi mu nawet 5 lat za kratami.