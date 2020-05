Uroczystości w rocznicę zamachu na papieża przed relikwią na Jasnej Górze ZDJĘCIA

Przestrzelony pas sutanny Ojca Świętego Jana Pawła II (Ojciec Święty miał go na sobie w czasie zamachu 13 maja 1981 roku), który złożył na Jasnej Górze jako wotum 18 czerwca 1983 roku, podczas drugiej pielgrzymki do ojczyzny, jest bardzo cennym wotum. Przez ponad dwadzieścia lat to wotum nie było eksponowane. Przez ponad dwadzieścia lat przechowywany był w specjalnym sejfie w jasnogórskim sanktuarium. Dopiero w 2004 roku papież zgodził się aby pas został publicznie pokazany i na stałe umieszczony w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Boskiej Jasnogórskiej.

Poprosił o to Ojca Świętego ówczesny przeor klasztoru jasnogórskiego ojciec Marian Lubelski. Swoją prośbę skierował przez arcybiskupa Stanisława Dziwisza. Pas pokazano wiernym 4 czerwca 2004 roku, w 25 rocznicę pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski.

Dlaczego papież nie chciał aby wcześniej eksponowano to szczególne wotum? Być może dlatego, że ten skrwawiony pas Ojca Świętego jest znakiem cierpienia. Pod koniec życia papieża był szczególnie symboliczny w połączeniu z cierpiącą fizycznie postacią Jana Pawła II. Pas jest szczególną relikwią. Tak jak są nią miejsca zaznaczone krwią męczenników.