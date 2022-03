Ukraiński weekend, 26-27 marca, w ZUS. Wnioski o 500 plus w języku ukraińskim

Specjalny wniosek o 500+ w języku ukraińskim będzie można składać elektronicznie już od soboty, 26 marca. Dlatego też już w najbliższy weekend Zakładu Ubezpieczeń Społecznych organizuje specjalną akcję „Weekend dla Ukrainy”. Pracownicy ZUS będą do dyspozycji obywateli Ukrainy, by pomóc im w założeniu profilu na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) i złożeniu wniosku o świadczenie 500+.

Weekend dla Ukrainy w ZUS

- Na terenie działalności Oddziału ZUS w Częstochowie wszystkie placówki ZUS, czyli w Częstochowie, w Kłobucku, w Koniecpolu, w Lublińcu i w Myszkowie będą czynne zarówno w sobotę, jak i w niedzielę, w godz. od 9:00 do 15:00. Serdecznie zapraszamy obywateli Ukrainy do skorzystania z tej oferty i odwiedzenia ZUS właśnie w weekend, by założyć profil PUE i wysłać elektroniczny wniosek o świadczenie 500 plus - informuje Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.