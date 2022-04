Uchodźcy z Ukrainy mogą wnioskować o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie przyznawał i wypłacał dodatkowe wsparcie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi. Rodzice mogą otrzymać nawet do 12 tysięcy złotych na drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12. do 35. miesiąca życia. Rodzic dziecka może zdecydować czy chce otrzymywać RKO w wysokości 500 zł przez 24 miesiące, czy w wysokości 1 000 zł przez 12 miesięcy – mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

ZUS udostępnił obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z działaniami wojennymi, specjalny wniosek o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy w języku ukraińskim (RKO-U). Ważne, by taki wniosek prawidłowo wypisać. Bezbłędne złożenie wniosku RKO-U na PUE ZUS, pozwoli na automatyczną jego obsługę i skróci czas przyznania świadczenia przez ZUS.