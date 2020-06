Tygodniowy przegląd prasy (Myszków, 21.06-27.06.2020), poznaj najważniejsze informacje z Myszkowa

NETFLIX bije rekordy popularności. Użytkowników jest coraz więcej, a twórcy platformy co miesiąc dostarczają im mnóstwo nowości. W naszej galerii produkcje, które będziemy mogli zobaczyć już za kilka dni, od 1 lipca. Wśród nich m.in. seriale, filmy przygodowe, komediowe, dramaty dla widzów o mocniejszych nerwach i programy rozrywkowe. Sprawdź NOWOŚCI W LIPCU 2020 r.

Publikujemy wizerunki osób podejrzanych o dokonanie zabójstwa. Wszystkie zdjęcia pochodzą ze strony poszukiwani.policja.pl. Są to osoby, których Polska Policja poszukuje z powodu możliwości popełnienia przestępstwa a art. 148 Kodeksu Karnego. - Kto zabija człowieka, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności - czytamy w KK.

Prezydent Andrzej Duda w Krzepicach. W ostatni dzień kampanii urzędujący prezydent odwiedza powiat kłobucki, a konkretnie Krzepice, gdzie zorganizowano spotkanie z mieszkańcami. Ostatni raz w powiecie kłobuckim prezydent Andrzej Duda był na początku 2019 roku.

Wyniki wyborów prezydenckich 2020 w Myszkowie poznamy w niedzielę, 28 czerwca. Na początku będą to wyniki sondażowe z badania exit poll. Na oficjalne, ogłoszone przez Państwową Komisję Wyborczą, przyjdzie nam poczekać jeszcze co najmniej kilka dni. Zazwyczaj jednak są bardzo zbliżone do tych sondażowych z dnia wyborów.