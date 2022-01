Trasy rowerowe do 12 km od Myszkowa. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 29 - 30 stycznia?

Wycieczki rowerowe w pobliżu Myszkowa

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 12 km od Myszkowa, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 29 stycznia w Myszkowie ma być 2°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 90%. W niedzielę 30 stycznia w Myszkowie ma być 2°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 70%.

Stopień trudności: 1

Dystans: 63,43 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 54 min.

Przewyższenia: 145 m

Suma podjazdów: 1 350 m

Suma zjazdów: 1 357 m

Rowerzystom z Myszkowa trasę poleca Aza

Kolejna edycja BIKE ATELIER MTB MARATON tym razem na terenie Jury. Wybrałem wariant dłuższy czyli 60km. Kondycji brak ale co tam :-). Jak to bywa na Jurze można było się powspinać i nieźle pozjeżdżać i oczywiście piach też musiał być :-) . Pogoda dopisała chociaż dzień wcześniej mocno padało i z rankiem jeszcze kropiło. Traska zdecydowanie trudniejsza niż edycja w Tychach czy Rybniku. Jak zwykle zachęcam wszystkich do uczestnictwa w takich imprezach, gdzie można spotkać innych zapaleńców dwóch kółek. Zabawa jest przednia :) . 85% trasy to bezdroża. Łączna wysokość podjazdów 979.59 m.

