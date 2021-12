Trasy rowerowe do 12 km od Myszkowa. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 25 - 26 grudnia?

Wycieczki rowerowe w pobliżu Myszkowa

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 12 km od Myszkowa, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Stopień trudności: 2

Dystans: 37,6 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 8 min.

Przewyższenia: 93 m

Suma podjazdów: 1 159 m

Suma zjazdów: 1 124 m

Pawinsja poleca trasę mieszkańcom Myszkowa

Trasa o średnim stopniu trudności, prowadząca drogami asfaltowymi. Minusem trasy jest to, że w znacznej części prowadzi drogami o znacznym natężeniu ruchu samochodowego. Trasa lepiej potraktować jako wysiłkowo-treningową niż jako turystyczną. Mało miejsc, w których można się zatrzymać lub coś zobaczyć.

