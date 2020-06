Trasy pieszo-rowerowe na Jurze. Jak długie, jak długo się jedzie, idzie ZDJĘCIA atrakcji

Na Jurze jest coraz więcej ścieżek rowerowych. Mona z nich korzystać także podczas pieszych wycieczek. Cykliści mają szereg wygodnych tras, asfaltowych, biegnących z dala od ruchliwych dróg. Są przeznaczone tylko dla rowerzystów i piechurów.

Trasa Żarki cmentarz - Leśniów (Klasztor) - Przewodziszowice - Czatachowa - Ostrężnik Długość trasy: ok 6,5 km. Czas pokonania: pieszo: ok. 80 min, na rowerze ok 30 min.

Najciekawsze atrakcje: Zabytkowy Zespół Stodół w Żarkach, Muzeum Dawnych Rzemiosł w Żarkach (modernizacja do końca 2014r.), Sanktuarium Matki Bożej Patronki Rodzin w Leśniowie, Pustelnia św. Ducha w Czatachowie, Ostaniec Wampirek, Zamek Ostrężnik, Jaskinia Ostrężnicka, Rezerwat Ostrężnik Trasa Trzebniów - Brzeziny Długość trasy: ok 2,1 km. Czas pokonania: pieszo: ok. 25 min, na rowerze: ok 10 min

Trasa prowadzi ze wsi Trzebniów w kierunku Brzezin. Przy skrzyżowaniu dróg w krajobraz wrosła kapliczka Matki Bożej Leśniowskiej Patronki Rodzin, trasa z przepiękną panoramą na jurajskie ostańce, skałki, lasy. Widoczne są zamki w Mirowie oraz Bobolicach. Trasa Przewodziszowice - Strażnica z XVI w. - Czatachowa Pustelnia - Trzebiniów

Długość trasy: ok 5,7 km. Czas pokonania: pieszo: ok. 70 min. na rowerze: ok 25 min.

Najciekawsze atrakcje: Skały Rajce w Przewodziszowicach, Strażnica w Przewodziszowicach, Pustelnia św. Ducha w Czatachowie. Trasa Ostrężnik - Diabelskie Mosty - Złoty Potok

Długość trasy: ok 4,5 km. Czas pokonania: pieszo: ok. 55 min, na rowerze: ok 20 min.

Trasa Mirów - Żarki

Długość trasy: ok. 7,7 km. Czas pokonania: pieszo ok. 90 min. , na rowerze ok 35 min.

Najciekawsze atrakcje: Zamek Bobolice, Zamek Mirów, Mirowski Gościniec, Wzgórze Parchowotka z niemiecką linią umocnień, miejsca pamięci przy cmentarzu parafialnym w Żarkach. Nordic Walking - Trasa Krajobrazów Jurajskich w Olsztynie

Trasa wiodąca generalnie wokół średniowiecznego zamku, zaczyna się i kończy na rynku w Olsztynie. Po drodze są kamieniołm Kielniki, Sokole Góry, góry Biakło, Lipówek, Jaskinia Magazyn. Długość trasy - 8,57 km. Czas przejścia około 1 godziny 40 minut przy prędkości średniej 5 km na godzinę.

Trasa Podzamcze - Siamioszyce - Giebło - Ryczów - Hutki Kanki – Podzamcze

Dłogość trasy: ok. 50 km, czas pokonania na rowerze ok. 3 godz. Trasa Zamek Morsko - Skarżyce - Żerkowice - Karlin - Bzów - Podzamcze - Ryczów - Złożeniec - Smoleń - Krzywopłoty - Zamek Bydlin.

Długość trasy: 40 km. Czas pokonania na rowerze ok. 4 godz. Trasa trudna.

Najciekawsze atrakcje: zamki w Morsku, Smoleniu, Bydlinie Trasa Udórz-Żarnowiec

Długość trasy: 8,5 km, czas pokonania na rowerze ok. 45 min., pieszo 2 godz.

Najciekawsze atrakcje: pozostałości zespołu dworskiego oraz fragmenty murów zamku w Udorzu.

