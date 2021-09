- Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący motorowerem chcąc włączyć się do ruchu, nie ustąpił pierwszeństwa prawidłowo jadącemu od Woźnik w stronę Winowna volkswagenowi czym doprowadził do zderzenia. Na skutek obrażeń 64-letni cyklista trafił do szpitala, gdzie po kilku godzinach zmarł - informuje asp. sztab. Barbara Poznańska, oficer prasowy KPP w Myszkowie.

Szczegóły i okoliczności tej tragedii wyjaśniają myszkowscy kryminalni.