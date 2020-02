TOP 10 najpiękniej odnowionych w ostatnich latach zabytków w woj. śląskim

To fakt, że wiele obiektów zabytkowych związanych z historią pozostaje w ruinie. Często to kwestia wieloletnich zaniedbań. Na szczęście, w ostatnich latach wiele z nich udaje się doprowadzić do dawnej świetności, a czasem nadać i przy okazji nowe funkcje. Ich nieprzystosowanie do nowych warunków też często jest przyczyną niezagospodarowania, który prowadzi do złego stanu.

Najpiękniejsze ostatnio odnowione zabytki w woj. śląskim

W spisie zabytków odnaleźć można całkowicie różne rodzaje budynków od kościołów i pałaców po kamienice, dworce kolejowe i obiekty usługowe. Pochodzą z różnych epok, zostały zaprojektowane w różnych stylach architektonicznych i wybudowane z wykorzystaniem różnej techniki. Ale każdy z takich obiektów ma w sobie coś takie, że przejeżdżając czy przechodząc obok nich zwracamy na nie uwagę.

W ostatnich latach wiele zabytkowych i historycznych obiektów zostało w pieczołowity sposób wyremontowanych. Wiele w tym zakresie zależy od ich gospodarzy. Bardzo często przy rewitalizacji takich obiektów wykorzystywane są fundusze europejskie.