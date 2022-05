Tłumy na odpuście w Myszkowie, w parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika. Bardzo dużo straganów i kupujących ZDJĘCIA

Można kupić zabawki, obrazki w 5D jak głosi reklama, srebrną biżuterię, fajerwerki, balony watę cukrową, specjalny chleb tatarczuch z mąki tatarczanej, obwarzanki. Tatarczuch to specjał regionu myszkowskiego. Wypiekany jest z mąki gryczanej z dodatkiem wody, mleka i drożdży. Jest bezglutenowy. Sprzedawany jest na kilogramy. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaliczyło tatarczuch do grupy produktów regionalnych i tradycyjnych i wpisało go na listę produktów tradycyjnych województwa śląskiego.

Tradycja wypieku chleba z mąki gryczanej jest utrzymywana w Żarkach i jest przekazywana z pokolenia na pokolenie.

Zobacz galerię

(48 zdjęć)

Parafia św. Stanisława Biskupa i Męczennika jest największą w Myszkowie. Kościół jest neogotycki, wybudowany według projektu Wiktora Filipczyńskiego. Budowany był latach 1908-1914 i 1920-1930.

Kościół postawiono w miejscu, gdzie wcześniej kopano rudę żelaza, lub tez kamień na budowę stacji kolejowej. Budowa fundamentów rozpoczęła się w 1907 roku i trwała dość długo, bo natrafiała na szyby kamieniołomów.

W świątyni są relikwie św. Stanisława Biskupa i Męczennika.