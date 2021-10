Termomodernizaja i przebudowa remizy OSP w Jaworzniku ZDJĘCIA

Zadanie realizuje Gmina Żarki z udziałem środków unijnych. Wartość oferty 1 325 398,07zł brutto. Strażnica służy miejscowej jednostce, będzie również miejscem organizowania imprez okolicznościowych.

Prace obejmują wykonanie izolacji ścian, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, montaż instalacji fotowoltaicznej i założenie instalacji centralnego ogrzewania.

- Funkcja obiektu nie ulegnie zmianie. Przebudowany zostanie w celu przystosowania do organizowania imprez okolicznościowych - informuje Klemens Podlejski, burmistrz Żarek.

Na parterze obiektu zlokalizowane zostały pomieszczenia strażaków oraz trzy garaże dla pojazdów strażackich. Tu również znajdą się toalety, pomieszczenia techniczne, które mają służyć obsłudze imprez plenerowych oraz przeprowadzanych w sali na piętrze obiektu. Na piętrze zaprojektowano salę przystosowaną do organizacji imprez do 100 osób oraz zaplecze sanitarne i kuchenne (catering) dla sali. Z sali zaprojektowano wyjście ewakuacyjne.