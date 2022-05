Taaka ryba Otwarcie sezonu wędkarskiego 2022 w Myszkowie ZDJĘCIA

Tradycyjnie zawody odbyły się w piątym stawie. Trwały od 6. rano do 12.30. Jak to mówią wędkarze "ryby nie chciały współpracować". No cóż są takie dni, że ryby nie za bardzo chcą brać.wielkie brawa za uzyskane wyniki. Tym bardziej Zwycięzca - Sebastian Kołodziejczyk złowił 5,25 kg ryb, drugi Damian Wieloch - 3,64 kg (złowił pięknego jesiotra), a trzeci Roman Bubek- 3,28 kg.

Poza trzema najlepszymi wędkarzami dzisiejszych zawodów, puchar był także dla najmłodszego uczestnika imprezy, Antka Siwka, który w generalnej klasyfikacji był czwarty . Dla trzech najlepszych wędkarzy były też bony pieniężne, nagrody rzeczowe w postaci sprzętu wędkarskiego.

A na poczęstunek były kiełbaski z rożna, i kaszanka, żurek. Wszystkie złowione ryby wróciły do stawu.

Wśród sponsorów zawodów był sklep zoologiczno-wędkarski Mariusza Balwierza.