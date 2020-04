Szczęśliwe zakończenie poszukiwań zaginionego 44-latka . Odnaleziony w lesie

- Wczoraj po godz. 21. do oficera dyżurnego w Myszkowie wpłynęło zgłoszenie o 44-latku, który ma zamiar popełnić samobójstwo. O zaginięciu mężczyzny poinformowała jego żona. Kobieta podała mundurowym rysopis i wskazała masyw leśny, do którego wszedł mężczyzna - informuje

asp. sztab. Barbara Poznańska, oficer prasowy KPP w Myszkowie.

Komendant myszkowskiej policji ogłosił alarm dla jednostki. Do działań natychmiast przystąpili myszkowscy mundurowi wspierani przez funkcjonariuszy straży pożarnej, jurajską grupę GOPR i ochotników. Sytuacja była o tyle trudna, że teren w gminie Niegowa (w którym prowadzone były poszukiwania) jest obszerny i stanowi część jury Krakowsko-Częstochowskiej. Szybko rozdysponowano siły i rozpoczęto poszukiwania mężczyzny.

Po kilku godzinach prowadzone poszukiwania przyniosły oczekiwany efekt. Tuż po północy mężczyzna został odnaleziony przez funkcjonariuszy straży pożarnej w lesie. Zaginiony był do połowy zanurzony w mokradłach i nie mógł się z nich wydostać o własnych siłach. Dzięki sprawnie przeprowadzonej akcji ratowniczej mężczyznę wyciągnięto z bagna.