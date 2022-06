Święto Sąsiadów na basenie w Żarkach. To była wspaniała zabawa. Zobacz ZDJĘCIA

Organizatorzy wykazali się ogromnym zaangażowaniem w przygotowanie i prowadzenie pikniku. Dla dzieciaków były dmuchańce, malowanie buziek. Dla wszystkich fotobudka, ciasta i ciasteczka. Można było wziąć udział w budowaniu zamków z piasku. Ratownicy WOPR przygotowali atrakcje wodzie, m.in. skoki z deską ratowniczą, pływanie na byle czym , rodzinne pływanie z dzieckiem na plecach, rzucanie piłek do koła ratowniczego.

Atrakcją samą w sobie jest żarecki basen. W tym roku kąpielisko zostało otwarte wcześniej niż w ubiegłym roku, bo już 16 czerwca. Będzie czynne do 21 sierp­nia 2022. Na ba­se­nie ką­pie­lo­wym w Żar­kach, który został oddany do użytku w ub.r., jest za­pew­nio­na opie­ka ra­tow­ni­ków w go­dzi­nach od 11.00 do 19.00. Obiekt znaj­du­je się przy ul. Wierz­bo­wej, w cen­trum ju­raj­skie­go mia­stecz­ka.

Niecka basenu przypomina w formie wannę z betonu pogrążoną w terenie wokół której jest deptak na którym zlokalizowano elementy małej architektury takie jak latarnie parkowe i ławki. Basen podzielono na dwie strefy: dla umiejących pływać (w najgłębszym miejscu 2 metry) oraz brodzik o głębokości 50 cm dla dzieci. Obie części są połączone przejściem.