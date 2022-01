Styczeń 2022 w Myszkowie: Przegląd najważniejszych wydarzeń grudnia 2021

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w grudniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Myszkowa najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Kartki z życzeniami na SYLWESTRA i NOWY ROK 2022! Zabawne, poważne - różne. Wybierz, jaką chcesz i prześlij bliskim i znajomym”?

Przegląd grudnia 2021 w Myszkowie: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z grudnia 2021 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Kartki z życzeniami na SYLWESTRA i NOWY ROK 2022! Zabawne, poważne - różne. Wybierz, jaką chcesz i prześlij bliskim i znajomym KARTKI Z ŻYCZENIAMI. Czy rok 2022 będzie równie pandemiczy jak ubiegły - czas pokaże! Wysłałeś już najbliższym życzenia sylwestrowe/noworoczne? Jeżeli nie, to służymy radą. W naszym materiale znajdziesz dużo życzeń w formie tekstowej - często wierszowane, śmieszne, poważne... , jak i KARTKI do wysłania na NOWY ROK. Sprawdź galerię kartek i życzeń 📢 Życzenia na SYLWESTRA i NOWY ROK 2022. Prześlij KARTKĘ bliskim przez MMS, Facebook, WhatsApp, Messenger Witamy NOWY ROK 2022. Niemal wszystkie telefony będą rozgrzane do granic możliwości - wszak wówczas wszyscy śpieszą żeby złożyć sylwestrowe/noworoczne życzenia. Jeżeli szukasz KARTEK do wysłania bliskim lub znajomym, to dobrze trafiłeś! Znajdziesz tu kartki śmieszne, poważne... a nawet pandemiczne!

📢 Bal sylwestrowy w PRL. Huczne imprezy trwały do białego rana. Pamiętacie te czasy? Zobaczcie archiwalne zdjęcia W szarym PRL do zabawy sylwestrowej przykładano wielką wagę. W końcu to była noc, gdy balowano do rana: przy wódce, zakąskach koreczkach z ogórkiem, serem i parówką (bo szynki brakowało). Restauracje, sale balowe, remizy, a nawet szkoły pękały w szwach. Zobaczcie galerię zdjęć z lat 70 XX wieku. KLIKNIJ W GALERIĘ ZDJĘĆ/PRZESUŃ KURSOR W PRAWO

Prasówka styczeń Myszków: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w grudniu uwagę czytelniczek i czytelników z Myszkowa. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 W woj. śląskim odnotowano najwięcej, 2024 nowych zakażeń koronawirusem W Polsce przybyło 14 325 przypadków. Nowe dane z 30 grudnia 2021 30 grudnia 2021 roku w woj. śląskim przybyło najwięcej, 2024 nowych przypadków zakażenia koronawirusem - najwięcej m.in. w Katowicach, Gliwicach, Sosnowcu i Bielsku-Białej, natomiast w całej Polsce odnotowano ich 14 325. W całym kraju zmarło kolejnych 709 osób, w tym w Śląskiem 75. Kliknij w galerię zdjęć i sprawdź szczegółowe informacje o zakażeniach w naszym regionie i poszczególnych miastach oraz powiatach.

📢 COVID-19: Rekordowa liczba zgonów w woj. śląskim! Gdzie sytuacja jest najtragiczniejsza? ŚLĄSKIE. W środę 29 grudnia Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że minionej doby zarejestrowano 15 571 nowych zakażeń - to mniej o 14 proc. niż w ubiegłą środę! Więcej jest jednak zgonów, niż w ubiegłym tygodniu - aż 794. Jak wygląda sytuacja w woj. śląskim? 📢 Kup samochód od... komornika! Licytacja aut w woj. śląskim. Sprawdź oferty - CENY zaczynają się od 1,2 tys. złotych Szukasz używanego samochodu w dobrej cenie? A więc może warto zastanowić się nas ofertami z... licytacji komorniczych! Ciekawe samochody można na nich nabyć za stosunkowo niewielkie pieniądze. Na podstawie strony internetowej Krajowej Rady Komorniczej zebraliśmy licytacje aut z regionu. Oto licytacje ze Śląska, które odbywają się w grudniu 2021, a także w styczniu 2022 roku. Zobaczcie!

📢 Są pieniądze na budowę obwodnicy Koziegłów i Gniazdowa Obwodnica Koziegłów i Gniazdowa to inwestycja bardzo potrzeba i od lat wyczekiwana przez mieszkańców tych miejscowości. 📢 Jaka sukienka na SYLWESTRA 2021/2022? W co się ubrać? Zobacz nowe trendy Jaka sukienka na SYLWESTRA 2021/2022? Taka szampańska zabawa do białego rana jest tylko raz w roku! Zastanawiasz się już, w co ubierzesz się w sylwestra 2021/2022? Stawiasz na prostą, klasyczną kreację czy może tym razem ma być oryginalnie i odważnie? Podpowiadamy, jakie są tegoroczne trendy. Kliknij w „zobacz galerię". 📢 Sprzedają NIETRAFIONE PREZENTY - sprawdź ogłoszenia z woj. śląskiego. Są tu perfumy, zegarki, ubrania... - zobacz TOP 20 Sprzedają NIETRAFIONE PREZENTY. Święta, święta i po świętach. A co z nietrafionymi prezentami? Wszak ciężko czasami trafić w gust! Jak się okazuje, niechciane podarunki niejednokrotnie trafiają na aukcje internetowe. Sprawdziliśmy, te wystawione na OLX z terenu woj. śląskiego. Znalazły się tutaj m.in. perfumy, zegarki, książki, gadżety... - wszystko oczywiście nowe, najczęściej nawet oryginalnie zapakowane... i niejednokrotnie w BARDZO atrakcyjnej cenie.

📢 Strefy ŻÓŁTE i CZERWONE w woj. śląskim - tak wyglądałby nowy podział! Gdzie jest teraz najgorzej? PANDEMIA. We wtorek 28 grudnia Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 9843 nowych zakażeniach, to o 29 proc. mniej zachorowań niż w ubiegły wtorek! Minionej doby zmarło aż 549 osób - niestety, więcej niż przed tygodniem. Czwarta fala pandemii koronawirusa powoli zwalnia. Jednak zdaniem lekarzy i ekspertów - szczyt zachorowań jest za nami, ale szczyt zgonów nie. A jak wygląda sytuacja w woj. śląskim? 📢 To był śnieżny horror! Zobacz, tak wyglądała zima stulecia. Gigantyczne zaspy, zasypane auta... - to było 43 lata temu To był śnieżny horror! 43 lata temu w kilkanaście godzin spadło ponad 80 cm śniegu, a zaspy sięgały dwóch metrów! Temperatury w kraju oscylowały od minus kilkunastu do nawet -30 stopni Celsjusza. W trzy dni w całej Polsce zapanowały iście skandynawskie warunki. A wszystko zaczęło się właśnie na przełomie 1978 i 79 roku. W przedostatnią tzw. zimę stulecia XX wieku.

📢 Mogło dojść do tragedii w Myszkowie. Dróżnik nie opuścił rogatek... bo zasnął. Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia Nawet trzy lata więzienia grożą Łukaszowi J., dróżnikowi, który 30 grudnia 2020 roku nie opuścił rogatek w Myszkowie. Do katastrofy nie doszło, bo odpowiednio zareagował maszynista, który zatrzymał pociąg osobowy. Jak informowała tuż po zdarzeniu myszkowska policja, dróżnik nie opuścił rogatek, bo uciął sobie drzemkę. Mężczyzna tłumaczy, że źle się poczuł, ale biegły z zakresu chorób wewnętrznych i diabetologii, stwierdził, że stan zdrowia Łukasza J. nie mógł w dniu zdarzenia spowodować u niego zaburzeń świadomości.

📢 W woj. śląskim są SZARE STREFY - tam jest najwięcej zgonów! Sprawdź, gdzie śmiertelność z powodu Covid-19 jest największa? W woj. śląskim są SZARE STREFY. Od kilku dni spada liczba nowych zakażeń w Polsce, wciąż jednak rejestrowana jest bardzo wysoka liczba zgonów. Najdramatyczniej w Polsce, sytuacja wygląda w pow. głubczyckim (woj. opolskie), gdzie suma zgonów z 14 dni na 1 mln mieszkańców wynosi aż 510,9! Tylko w jednym powiecie w Polsce w ciągu ostatnich 14 dni nie zanotowano zgonu z powodu Covid-19 - to jest po. opoczyński w woj. łódzkim. A jak wygląda sytuacja w woj. śląskim? Sprawdziliśmy w poniedziałek 27 grudnia wskaźnik śmiertelności w poszczególnych miastach i powiatach. Gdzie jest najgorzej?!

📢 Domy i działki w woj. śląskim, do kupienia na licytacji komorniczej - sprawdź TOP 10. Ceny są BARDZO atrakcyjne. Zobacz OFERTY Domy i działki w woj. śląskim, do kupienia na licytacji komorniczej - sprawdź TOP 10. Na licytacjach komorniczych znajdziemy oferty sprzedaży domów, a także działek, które można nabyć w znacznie niższych cenach, niż te obowiązujące na rynku. Odbywają się one w styczniu i lutym. W naszej galerii zobaczycie najciekawsze z nich. 📢 Fryzura na SYLWESTRA 2021? Nie taka! To są najgorsze fryzury sylwestrowe dla Pań - zobacz ZDJECIA Jeszcze kilka dni do SYLWESTRA 2021. Większość pań wybierających się na imprezy, bale...ma już z pewnością umówioną wizytę u fryzjera. Pamiętajmy jednak, że nie każdy fryzjer... to wirtuoz grzebienia, a efekty pracy nie których salonów potrafią przyprawić o zawrót głowy. Oto najgorsze fryzury na m.in SYLWESTRA. Kliknij w "zobacz galerię" i sprawdź TE fryzury!

📢 Świąteczne KARTKI na Boże Narodzenie. Pobierz w ŚWIĘTA 2021 i wyślij najbliższym KARTKI z życzeniami na BOŻE NARODZENIE. Za nami WIGILIA! Sprawdź KARTKI z życzeniami na święta BOŻEGO NARODZENIA. Jeszcze kilkanaście lat temu, listonosze mieli z nimi sporo pracy! Wysyłanych było miliony kartek świątecznych, z uwagi na olbrzymia ilość to część z nich docierała niejednokrotnie do adresata... po świętach. W dzisiejszych czasach, wyparły je tzw. e-kartki - wysyłane na telefony/smartfony przez MMS, WhatsAppa, Messengera... Zebraliśmy dla Was ponad setkę pięknych KARTEK ŚIĘTECZNYCH z życzeniami - każdy znajdzie tu coś dla siebie - są zabawne, poważne, religijne...

📢 Życzenia na BOŻE NARODZENIE 2021. Nie wysłaliście jeszcze? Zobacz nasze propozycje Życzenia na BOŻE NARODZENIE 2021. Nie masz pomysłu na życzenia? Zerknij do naszego materiału - znajdziesz tu życzenia religijne, krótkie, śmieszne...

