W ubiegłym tygodniu, 30 kwietnia, rząd zalecił otwieranie przedszkoli i żłobków od 6 maja.

W Myszkowie jest sześć przedszkoli. Żadna z placówek przedszkolnych w mieście nie została otwarta w środę, 6 maja.

Przychylając się do wniosku dyrektorów, myszkowskie przedszkola będą czynne od 13 maja. Zgłoszenia dzieci do przedszkoli przyjmują dyrektorzy placówek.





Władze samorządowe, jeszcze 30 kwietnia, zleciły dyrektorom przedszkoli zebranie informacji od wszystkich rodziców, czy dziecko będzie uczęszczało do przedszkola. Prowadzone są w tej sprawie konsultacje z SANEPiD-em.



Przy podejmowaniu decyzji o otwarciu żłobków i przedszkoli przez samorządy należy wziąć pod uwagę m.in. sytuację epidemiologiczną na terenie danego samorządu. W zaleceniach rządowych jest ograniczenie liczby dzieci w grupie, zapewnienie środków do dezynfekcji i nieprzyjmowanie dzieci z objawami choroby, a także ograniczenie możliwości przebywania ich na zewnątrz. Nie ma zgody na spacery poza terenem należącym do przedszkola. Poza budynkiem dzieci mogą przebywać tylko na przedszkolnych placach zabaw.

Maseczki w żłobkach i przedszkolach nie są obowiązkowe.

Obowiązkowe jest natomiast dezynfekowanie zabawek, placów zabaw, stołów, miejsc, gdzie dzieci jedzą.

W przypadku decyzji o uruchomieniu placówki - w widocznym dla rodziców/opiekunów miejscu i na stronie internetowej placówki trzeba będzie wywiesić procedury bezpieczeństwa i systematycznie umieszczać tam aktualne komunikaty dotyczące pracy danej placówki.

