Sprawdź kiedy mija termin składania w ZUS wniosków o rentę rodzinną dla uczniów

Do końca września uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy pobierają rentę rodzinną z ZUS, mają czas na złożenie dokumentów o dalszą wypłatę świadczenia. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie ze szkoły potwierdzające, że nadal się uczą. Jeśli zrobią to z opóźnieniem, np. dopiero w październiku, to stracą pieniądze za wrzesień.

Renta rodzinna po zmarłym rodzicu przysługuje dzieciom do ukończenia 16. roku życia. Jednak gdy kontynuują naukę mogą ją otrzymywać aż do 25. roku życia. W przypadku, gdy uczeń kończy 25 lat w trakcie ostatniego roku nauki, studiów, wówczas świadczenie przysługuje do końca roku szkolnego, czy akademickiego.

Dla uczniów termin do września

- Gdy uprawniony uczeń do renty rodzinnej pobiera naukę, to renta wypłacana jest przez miesiące nauki oraz wakacje. Świadczenie wypłacane jest zgodnie z okresem nauki wskazanym w zaświadczeniu przez placówkę, do której uczęszcza młody człowiek. Ważne, żeby młodzież pamiętała do jakiego terminu zostało wydane zaświadczenie ze szkoły. Jeżeli było ono wydane do końca danego roku szkolnego, czyli uczniom do końca sierpnia, to aby bez zbędnej przerwy otrzymać kolejną wypłatę renty rodzinnej wniosek wraz z zaświadczeniem o kontynuowaniu nauki należy przekazać do ZUS we wrześniu. Jeśli dokumenty będą złożone dopiero w październiku, to uczeń straci pieniądze za wrzesień – informuje Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.