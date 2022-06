Specjalny czujnik sprawdza jakość powietrza w Kuźnicy Starej, w gminie Poraj

-Czujnik zakupiła Gmina Poraj, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, na mocy Porozumienia w ramach Programu Czyste Powietrze, zrefundował – informuje Marlena Czernecka, ekodoradca z Urzędu Gminy.

Symbolicznie, z rąk wójt Gminy Poraj Katarzyny Kaźmierczak i ekodoradcy Marleny Czerneckiej odebrali strażacy m.in.: Kinga Ptak - Trzeciak i Konrad Ptak.

o kolejne urządzenie do badania jakości powietrza w Gminie Poraj.

Wystarczy wejść na oficjalną stronę Urzędu Gminy, gdzie na bieżąco można sprawdzać wartości z czujników. Zakładka: http://ugporaj.pl/p,335,monitoring-jakosci-powietrza

Urządzenia dostarczają informacji o stężeniu pyłów zawieszonych – PM 1, PM 2.5 i PM 10, które odpowiadają za tzw. smog. Dodatkowo mierzą też temperaturę powietrza, wilgotność, ciśnienie i prędkość wiatru. Dzięki systemowi można również sprawdzić prognozowaną jakość powietrza na najbliższe 24 godziny. Pyły zawieszone są bardzo niebezpieczne dla zdrowia. Cząstki te bez problemu wnikają do płuc, a później do krwioobiegu, co staje się przyczyną wielu poważnych chorób. Wiedza o aktualnym stężeniu zanieczyszczeń w powietrzu pomoże mieszkańcom w podejmowaniu decyzji o pobycie na zewnątrz budynków. Ma to istotne znaczenie dla osób szczególnie narażonych na działanie smogu czyli dzieci, osoby starsze, kobiety w ciąży, osoby z chorobami układu oddechowego.