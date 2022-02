Spacer do 36 km od Myszkowa. Urocze miejsca na krótką wyprawę w weekend 26 - 27 lutego?

Trasy spacerowe w okolicy Myszkowa

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 3 trasy spacerowe w odległości do 36 km od Myszkowa, które polecają inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 26 lutego w Myszkowie ma być 6°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 50%. W niedzielę 27 lutego w Myszkowie ma być 6°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 20%.

🌳 Trasa spacerowa: Zloty Potok

Stopień trudności: 2

Dystans: 10,1 km

Czas trwania spaceru: 3 godz.

Przewyższenia: 121 m

Suma podejść: 753 m

Suma zejść: 695 m

Trasę dla spacerowiczów z Myszkowa poleca Marek79

Nawiguj

🌳 Trasa spacerowa: Siemianowice i zielone okolice

Stopień trudności: 1

Dystans: 11,21 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 10 min.

Przewyższenia: 39 m

Suma podejść: 630 m

Suma zejść: 627 m