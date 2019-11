Śląskie w 2050 roku. Czeka nas kryzys demograficzny! Które miasta i powiaty najbardziej się wyludnią? Dane GUS są szokujące

Dane Głównego Urzędu Statystycznego są szokujące: w minionych 10 latach na całym Śląsku już ubyło ponad 100 tysięcy mieszkańców. Natomiast proces ten do 2050 roku będzie się poważnie pogłębiał - tak wskazują prognozy GUS. Niestety, oznacza to, że wiele miast straci tysiące mieszkańców. Opracowanie, sięgające danych od roku 2013, ostrzega, że najwięcej Śląsk straci ludności w wieku produkcyjnym.

Współczynnik dzietności ogólnej prawdopodobnie nie będzie osiągał poziomu gwarantującego zastępowalność pokoleń – ostrzegają autorzy dokumentu pt. Sytuacja demograficzna województwa śląskiego jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej, wydany w 2017 roku na podstawie materiałów z konferencji Rządowej Rady Ludnościowej, która odbywała się w Katowicach 27 lutego 2017 roku.

Na problem składa się kilka czynników: tendencja jest w całej Polsce, bo społeczeństwo się starzeje, ale na Śląsku jest szczególnie bolesna. To stąd emeryci górniczy, którzy w setkach tysiącach osiedlali się w miastach w latach 60, 70, teraz wracają w rodzinne strony. Odczuwają to najboleśniej: Rybnik, Jastrzębie, Tychy, Żory. Nic dziwnego, że miasta, obawiając się tendencji, robią co mogą, by zostawić u siebie mieszkańców, zachęcając różnymi ulgami zwłaszcza młode rodziny.

Na przykład Żory z budżetu budują potężną ilość mieszkań komunalnych, nawet docelowo ma ich być tysiąc. Budowa bloków trwa. W Chorzowie np. wybudowano mieszkania TBS przy ul. Kościuszki. Powstało tam 61 lokali mieszkalnych, w tym 16 mieszkań komunalnych współfinansowanych jest przez miasto Chorzów przy udziale Funduszu Dopłat. Wybudowano też mieszkania dla młodych przy ul. Truchana. Ponadto zrewitalizowano rynek, gdzie powstały nowe lokale czy kawiarnio-księgarni. Dla młodych - młodzieży - otwarto też strefę Wolka. Rybnik zmienił w ostatnich latach swoje centrum, powstał Park Nauki – strefa dla całych rodzin, deptak od rynku w stronę bazyliki. Zmiany widać gołym okiem. Katowice chcą przyciągać nowoczesnością, stawiają na kulturę, koncerty, dobrą komunikację. Katowice najboleśniej odczują zmiany. Jeszcze 10 lat temu mogli pochwalić się liczbą ponad 300 tysięcy mieszkańców, w 2050 będzie ich ledwo powyżej 200 tysięcy! - tak podaje prognoza. Co ciekawe, jedynym powiatem na całym Śląsku, gdzie nie ubędzie mieszkańców, jest powiat mikołowski. To jedyne miasto “na zielono” w naszym zestawieniu. Zobaczcie dane w galerii zdjęć dotyczących śląskich miast i powiatów.