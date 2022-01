Skorzystaj z bezpłatnego szkolenia ZUS jak obliczyć składkę zdrowotną

Zgłoszenia do udziału w webinarium przyjmowane są do 24 stycznia 2022 r. na adres email: [email protected] W wysłanej wiadomości należy podać numer telefonu oraz adres email, na który ZUS dzień przed spotkaniem, prześle link do szkolenia.

- Serdecznie zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu. To doskonała okazja, by wyjaśnić wątpliwości czy uzyskać odpowiedzi na nurtujące pytania dotyczące nowych zasad ustalania składki na ubezpieczenie zdrowotne – zachęca Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.