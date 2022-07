Sierżant sztabowy Seweryn Musialik jest nowym dzielnicowym w Poraju

- Sierżant sztabowy Seweryn Musialik przejął obowiązki dzielnicowego rejonu służbowego w Poraju i gminie Poraj. Mieszkańcy tego rejonu nadal mogą dzwonić do swojego dzielnicowego, korzystając z dotychczasowych numerów - informuje asp. sztab. Barbara Poznańska, oficer prasowy KPP w Myszkowie.

Sierżant sztabowy Seweryn Musialik służbę w Policji rozpoczął 2010 roku. Po ukończeniu kursu podstawowego został skierowany do Oddziałów Prewencji w Katowicach. W 2014 roku złożył raport o przeniesienie do Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie, a po dwóch miesiącach objął stanowisko w Komisariacie Policji w Koziegłowach, gdzie do chwili obecnej pełnił służbę patrolowo-interwencyjną. Patrolował ulice, obsługiwał zgłoszone interwencje oraz zatrzymywał sprawców przestępstw i wykroczeń. W tym czasie poznał zagrożenia z jakimi najczęściej spotykają się mieszkańcy gminy Poraj.