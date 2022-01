Ścieżki rowerowe do 12 km od Myszkowa. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 8 - 9 stycznia?

Szukasz pomysłu na wyprawę rowerową z Myszkowa? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Na weekend 08 - 09 stycznia przygotowaliśmy 5 ciekawych propozycji. Są różne pod względem trudności czy dystansu, dzięki temu każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wyprawę rowerową w odległości do 12 km od Myszkowa. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe w okolicy Myszkowa warto sprawdzić w weekend 08 - 09 stycznia.

Rowerem z Myszkowa We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 12 km od Myszkowa, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Nim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 08 stycznia w Myszkowie ma być nan°C. Nie powinno padać. W niedzielę 09 stycznia w Myszkowie ma być nan°C. Nie będzie padać. 🚲 Trasa rowerowa: Wokół Poraja Stopień trudności: 1

Dystans: 25,09 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 58 min.

Przewyższenia: 54 m

Suma podjazdów: 1 017 m

Suma zjazdów: 1 047 m Trasę rowerową mieszkańcom Myszkowa poleca Utor Lekka trasa dookoła zbiornika w Poraju. W budynku stacji PKP Poraj działa informacja turystyczna, gdzie można zaopatrzyć się w publikacje dot. okolicy.

🚲 Trasa rowerowa: Wzdłuż Warty aż do jej źródeł... Stopień trudności: 1

Dystans: 140,77 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 18 min.

Przewyższenia: 194 m

Suma podjazdów: 1 766 m

Suma zjazdów: 1 795 m Trasę rowerową mieszkańcom Myszkowa poleca Aza Wycieczka powstała dzięki zamieszczonej trasce przez użytkownika Traseo. Super traska wzdłuż Warty aż do źródeł w Kromołowie. Do Poraju przyjechałem pociągiem i po zatoczeniu pętli wróciłem do domu. Każdy znajdzie coś dla siebie. Jest asfalt, leśne dukty, piach jak nad morzem :-) , brukowane ścieżki rowerowe, szuterek... Dla każdego coś innego :-) . Do obejrzenia parę zamków, piękne widoki naszej Jury i oczywiście naszą Wartę ! Łączna wysokość podjazdów 819.7 m. 54% traski to bezdroża.

🚲 Trasa rowerowa: Przez trzy powiaty: będziński - zawierciański - myszkowski Stopień trudności: 2

Dystans: 37,6 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 8 min.

Przewyższenia: 93 m

Suma podjazdów: 1 159 m

Suma zjazdów: 1 124 m Trasę rowerową mieszkańcom Myszkowa poleca Pawinsja Trasa o średnim stopniu trudności, prowadząca drogami asfaltowymi. Minusem trasy jest to, że w znacznej części prowadzi drogami o znacznym natężeniu ruchu samochodowego. Trasa lepiej potraktować jako wysiłkowo-treningową niż jako turystyczną. Mało miejsc, w których można się zatrzymać lub coś zobaczyć.

🚲 Trasa rowerowa: Żarki Letnisko- Kraków Stopień trudności: 1

Dystans: 129,28 km

Czas trwania wyprawy: 74 godz. i 11 min.

Przewyższenia: 259 m

Suma podjazdów: 2 378 m

Suma zjazdów: 2 452 m Rowerzystom z Myszkowa trasę poleca Rower

Była to wycieczka typowo rekreacyjna w gronie przyjaciół. Jest to trasa do przejechania dla każdego kto tylko lubi spędzać czas na siodełku w pięknych okolicznościach przyrody. W naszej jedenastoosobowej grupie były osoby jeżdżące często oraz osoby które sporadycznie wsiadają na rower. Przedział wiekowy 11-42 lata, wszyscy dojechali do Krakowa czasami prowadząc rower pod stromą górkę. Trasa prowadzi głównie po asfaltowych i utwardzonych drogach które wiją się po górkach i dołkach.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Siewierz - Strąków - Zendek - Stronków - Brudzowice - Siewierz Stopień trudności: 2

Dystans: 37,06 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 3 min.

Przewyższenia: 79 m

Suma podjazdów: 2 229 m

Suma zjazdów: 2 256 m Rowerzystom z Myszkowa trasę poleca Pawinsja

Trasa o średnim stopniu trudności, raczej płaska o przewyższeniu niespełna 80 m. Prowadzi zarówno drogami asfaltowymi jak i leśnymi.

